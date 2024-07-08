Buğra Ünal, tarihi madalya peşinde!

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal, Paris 2024'te madalya kazanarak Türk sporu adına bir ilke daha imza atmayı hedefliyor.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Buğra Ünal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Olimpik sıralama sonucu elde ettiği kotayla Türk spor tarihine adını yazdıran Buğra, "Dört yıldır çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz buydu. Yılın başında üç ameliyat geçirdim. Talihsizlikler oldu, attan düştüm. Attan düştükten sonra birkaç operasyon geçirmek zorunda kaldım." diye konuştu.



Türkiye'nin modern pentatlon dalında olimpiyat madalyasının bulunmadığının hatırlatılması üzerine milli sporcu, "Olimpiyatta madalyayı nasıl alabiliriz düşüncesi içerisindeyiz. İnşallah madalyayı da alarak iki tarihi aynı anda yazmış oluruz. Kadınlarda da İlke (Özyüksel) mücadele edecek. İlke'nin üçüncü, benim ilk olimpiyatım olacak. İkimizin de hedefi, her sporcunun aslında hayali olan olimpiyat kürsüsüne çıkmak. En büyük motivasyonumuz aslında bu. Bizim branşta kendi derecelerini geliştirmek için mücadele ediyorsun. Şu anki hedefimiz, derecelerimizi en iyi yere getirip, olimpiyatta bunu kürsüyle taçlandırmak." ifadelerini kullandı.



Buğra, Türkiye'nin modern pentatlonda son dönemde büyük gelişim gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şu anki Spor Hizmetleri Genel Müdürü'müz Veli Ozan Çakır, bizim eski federasyon başkanımız. O gelene kadar pentatlon, bir yerlere ulaşması zor görülen bir branştı. Çünkü çok maliyetli, sürekli kamp düzenlemek gerekiyor. Beş ayrı spordan oluşuyor. Beş farklı komplike tesis lazım. Sürekli bir yerlere gidip geliyorduk. Ancak mevcut genel müdürümüzden sonra bu işler biraz daha kolaylaştı. Ankara'da dünya kupaları düzenlenmeye, ev sahibi olmaya başladık. Bu branşta şu an dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Sayılı ülkeler arasındayız. Mısır, İngiltere, Türkiye... Artık biz yarışa girdiğimizde 'Türkler geliyor' diyebiliyorlar."



Çakır'a destekleri dolayısıyla teşekkür eden Buğra, "Çünkü ben sakatlandığımda arkamda durdu. Desteğini benden hiç esirgemedi. Bu kotanın en büyük emektarlarından biri o ve kurduğu büyük ekiptir. Hepsine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Olimpiyat öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılacak



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini söyleyen milli sporcu, "Olimpiyat öncesi yarışmadığımız süreyi kısa tutmak için şampiyonaya gidiyoruz. Olimpiyat olduğu için kendimizi deneyip, eksiklerimizi görüp, Paris 2024 öncesi bunları tamamlamak istiyoruz." dedi.



Milli pentatlet, Paris 2024 sonrası hedefiyle ilgili ise "Daha 27 yaşındayım. En az bir olimpiyat daha görme imkanım var. Uzun vadeli düşündüğümüzde Los Angeles 2028 de hedeflerimizin arasında." şeklinde görüş belirtti.



"Babamla eğlence olsun diye uzun koşulara çıkardım"



Buğra Ünal, neden tek branşı değil de çok daha zorlu pentatlonu yaptığıyla ilgili soruya, "Bu branşa başlamamın temelinde ailem yatıyor. Önceden babamla eğlence olsun diye uzun koşulara çıkardım. Bu branşa hafta sonu tabiat koşullarıyla başladım. Daha sonra babamın yönlendirmesiyle yüzmeye başladım. Aslında herkesin temeli böyle. Pentatlon kademe kademe artan, yaşlar büyüdükçe artan bir spor. Başta yüzme, sonra atış, eskrim, binicilik ekleniyor." yanıtını verdi.



Katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu aktaran Buğra, antrenörlerin yetenekli olduğunu düşünmesiyle bu branşa önem verdiğini ve yıllar içinde bu noktaya geldiğini sözlerine ekledi.





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