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Bucks GM'i Horst: "Giannis için yapılabilecek her şeyi yaptık"

Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, iki kez MVP seçilen süperstar Giannis Antetokounmpo'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Temmuz 2025 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bucks GM'i Horst: 'Giannis için yapılabilecek her şeyi yaptık'
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Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, iki kez MVP seçilen süperstar Giannis Antetokounmpo'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

The Athletic'e konuşan Horst, takım olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı:

"Yeterince yaptık mı bilmiyorum ama yapabileceğimizin en fazlasını yaptık, bundan eminim."


Horst, genel menajerlik ekibindeki isimlerin de yoğun çabasına dikkat çekti ve yapılan hamleleri sıraladı. Damian Lillard ile yolların ayrılmasının ardından Myles Turner'la 4 yıl, 107 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. Ayrıca Gary Trent Jr. ve Kevin Porter Jr. kadroda tutuldu.

Giannis, yaz boyunca başantrenör Doc Rivers ile temas halindeydi. YouTuber IShowSpeed'in yayınına katılan yıldız oyuncu, Milwaukee'de kalma ihtimali sorulduğunda şu yanıtı vermişti:
"Muhtemelen. Göreceğiz. Milwaukee'yi seviyorum."

Horst ise organizasyonun kararlılığını şöyle özetledi:
"Mütevazı bir şekilde söylüyorum, başka herhangi bir ekibin yapabileceğinden fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Bununla gurur duyuyorum."

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