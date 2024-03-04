Bucasporlu Erhan dalya dedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de forma giyen sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk, geçen haftaki Bursaspor deplasmanında attığı golle profesyonel liglerde toplam 100'üncü golüne ulaştı.



Tecrübeli futbolcu attığı golün ardından kendisi için hazırlanan ve sırtında 100 yazan formayı göstererek objektife poz verdi. Süper Lig'de 1, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de 38'er, 3'üncü Lig'de 23 gol atan 34 yaşındaki futbolcu 100 gol barajını aşan futbolculardan biri olmayı başardı.

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