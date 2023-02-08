Bucaspor 1928'de deprem acısı

Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde iki kardeşini kaybetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'de deprem acısı
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08 Şubat 2023 16:06
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından kardeş acısı yaşadı. Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te ikamet eden kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın, 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası vefat ettiği bildirildi. Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te enkaz altında kalan ailesinden annesi  Tülay Yıldırım halen enkaz altında olduğu, babası Abdurrahman Yıldırım sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. 

Bucaspor 1928 Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te enkaz altında kalan ailesinden babası Abdurrahman Yıldırım sağ olarak kurtarılmıştır. Fakat maalesef kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Anne Tülay Yıldırım enkaz altındadır. Tüm dualarımız anne Tülay Yıldırım ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen tüm yurttaşlarımız ile" ifadelerine yer verildi.
 
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