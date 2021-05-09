BSL'de çeyrek final eşleşmeleri

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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BSL'de çeyrek final eşleşmeleri
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09 Mayıs 2021 18:07
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından playoff çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Sezonu ilk sırada bitiren Anadolu Efes, sekizinci sıradan bitiren Gaziantep ile; ikinci sıradan bitiren Fenerbahçe Beko, yedinci sırada bitiren Darüşşafaka Tekfen ile; üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka, altıncı sırada bitiren Türk Telekom ile; dördüncü sırada bitiren TOFAŞ ise beşinci bitiren Beşiktaş ile eşleşti.

Playoff çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan taraf adını yarı finale yazdıracak.

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