BSL'de çeyrek final eşleşmeleri

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından playoff çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Sezonu ilk sırada bitiren Anadolu Efes, sekizinci sıradan bitiren Gaziantep ile; ikinci sıradan bitiren Fenerbahçe Beko, yedinci sırada bitiren Darüşşafaka Tekfen ile; üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka, altıncı sırada bitiren Türk Telekom ile; dördüncü sırada bitiren TOFAŞ ise beşinci bitiren Beşiktaş ile eşleşti.
Playoff çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan taraf adını yarı finale yazdıracak.
Sezonu ilk sırada bitiren Anadolu Efes, sekizinci sıradan bitiren Gaziantep ile; ikinci sıradan bitiren Fenerbahçe Beko, yedinci sırada bitiren Darüşşafaka Tekfen ile; üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka, altıncı sırada bitiren Türk Telekom ile; dördüncü sırada bitiren TOFAŞ ise beşinci bitiren Beşiktaş ile eşleşti.
Playoff çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan taraf adını yarı finale yazdıracak.
Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
Anadolu Efes - Gaziantep
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka
Pınar Karşıyaka - Türk Telekom
TOFAŞ - Beşiktaş
— Sporx (@sporx) May 9, 2021