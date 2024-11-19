Bryan Zaragoza'dan Thomas Tuchel'e gönderme

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'in "yeterince Almanca veya İngilizce bilmediği" için oynatmadığını söylediği Bryan Zaragoza, eski hocasına yanıt verdi.



İspanya'nın İsviçre'yi 3-2 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Zaragoza, maçın ardından Bayern'de geçen sezon Thomas Tuchel'in kendisini dil sebebiyle oynatmaması hakkında konuşan genç oyuncu, "Futbol ayakla oynanır, dille değil." ifadelerini kullandı.



Bu sezon kiralık olarak Osasuna'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 13 resmi maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.