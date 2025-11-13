13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Brunson sakatlandı, MSG'den koltuk değneğiyle ayrıldı

New York Knicks'in yıldız guardı Jalen Brunson, Orlando Magic karşısında sağ ayak bileğini burktu ve maçı koltuk değneğiyle terk etti.

The Athletic'ten James L. Edwards III'ün haberine göre Brunson, Madison Square Garden'dan yürüyüş botu ve koltuk değneğiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın bitimine yaklaşık iki dakika kala Wendell Carter Jr.'ın ayağına basan Brunson bileğini burktu.
İki serbest atış kullandıktan sonra soyunma odasına gitti.


Knicks başantrenörü Mike Brown, maç sonrası yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"Bileğini burktu, bildiğim tek şey bu."

Brunson'ın sakatlığıyla ilgili MR çekilmesi bekleniyor.
Knicks'in bu sezonki skor lideri olan yıldız guard, geçtiğimiz mart ayında da aynı bileğinden sakatlanmış ve neredeyse bir ay sahalardan uzak kalmıştı.

Maçtan önce 31 sayı ve 6 asist üreten Brunson, bu sezon genelinde 28.0 sayı, 3.6 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.
Aynı maçta Orlando'nun yıldızı Paolo Banchero da sakatlık geçirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.