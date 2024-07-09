New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın, Knicks ile mevcut sözleşmesini maksimum kontrat yerine daha ucuz bir anlaşmayla uzatmaya sıcak baktığı iddia edildi.



The Athletic'ten Fred Katz, Brunson'ın önümüzdeki yaz maksimum kontrat peşinde koşmak yerine Knicks'le daha az kazançlı bir uzatma kontratı imzalamayı düşündüğünü söyledi.



Brunson'ın 2025-26 sezonunu kapsayan ve dört yıllığı 104 milyon dolar değerindeki mevcut sözleşmesi, son sezon için bir oyuncu opsiyonunu da içeriyor.



Katz, Brunson'a yakın kaynakların, kendisinin Knicks organizasyonuna olan bağlılığının yanı sıra, takım yöneticileri ve koçlarıyla olan kişisel bağlantıları nedeniyle organizasyonu bir aile olarak gördüğünü öne sürdü.



Brunson'ın geçtiğimiz sezon maç başına 28,7 sayı, 3,6 ribaund ve 6,7 asist ortalamalarıyla kariyerinin en yüksek seviyelerine ulaştığı muhteşem performansı, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmesini sağlamıştı.





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