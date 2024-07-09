Brunson, Knicks'in iyiliği için max. kontrattan vazgeçebilir!

New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın, Knicks ile mevcut sözleşmesini maksimum kontrat yerine daha ucuz bir anlaşmayla uzatmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brunson, Knicks'in iyiliği için max. kontrattan vazgeçebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 15:09
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 15:17
New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın, Knicks ile mevcut sözleşmesini maksimum kontrat yerine daha ucuz bir anlaşmayla uzatmaya sıcak baktığı iddia edildi.

The Athletic'ten Fred Katz, Brunson'ın önümüzdeki yaz maksimum kontrat peşinde koşmak yerine Knicks'le daha az kazançlı bir uzatma kontratı imzalamayı düşündüğünü söyledi.

Brunson'ın 2025-26 sezonunu kapsayan ve dört yıllığı 104 milyon dolar değerindeki mevcut sözleşmesi, son sezon için bir oyuncu opsiyonunu da içeriyor.

Katz, Brunson'a yakın kaynakların, kendisinin Knicks organizasyonuna olan bağlılığının yanı sıra, takım yöneticileri ve koçlarıyla olan kişisel bağlantıları nedeniyle organizasyonu bir aile olarak gördüğünü öne sürdü.

Brunson'ın geçtiğimiz sezon maç başına 28,7 sayı, 3,6 ribaund ve 6,7 asist ortalamalarıyla kariyerinin en yüksek seviyelerine ulaştığı muhteşem performansı, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmesini sağlamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery