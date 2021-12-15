Bruno Pinheiro, Beşiktaş'a hazırlanıyor!

Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Bruno Pinheiro'nun Beşiktaş'ın Kayserispor maçını ve derbi nedeniyle Fenerbahçe'nin Gaziantep'e yenildiği maçı izlediği bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Bruno Pinheiro, Beşiktaş'a hazırlanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2021 11:22
Bruno Pinheiro, Beşiktaş'a kendini hazırlamaya başladı bile… 45 yaşındaki teknik adamın, siyah-beyazlıların 4-2 kazandığı Yukatel Kayserispor maçını izlediği ve takımla ilgili notlarını aldığı bildirildi.

Ayrıca pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi nedeniyle önceki gün sarı-lacivertlilerin 3-2 kaybettiği Gaziantep FK maçını da seyrettiği ve detaylı bir şekilde analizini yaptığı öğrenildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.