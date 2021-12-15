Bruno Pinheiro, Beşiktaş'a hazırlanıyor!

Bruno Pinheiro, Beşiktaş'a kendini hazırlamaya başladı bile… 45 yaşındaki teknik adamın, siyah-beyazlıların 4-2 kazandığı Yukatel Kayserispor maçını izlediği ve takımla ilgili notlarını aldığı bildirildi.



Ayrıca pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi nedeniyle önceki gün sarı-lacivertlilerin 3-2 kaybettiği Gaziantep FK maçını da seyrettiği ve detaylı bir şekilde analizini yaptığı öğrenildi.



