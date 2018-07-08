Bruno Alves: 'Ronaldo, İtalya'da başarılı olacak'

Juventus'a imza atması beklenen Cristiano Ronaldo için vatandaşı Bruno Alves'ten önemli açıklamalar geldi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki stoper, Portekiz basınında Ronaldo hakkında konuştu.
"BAŞARILI OLMAYACAĞI LİG YOK"
Ronaldo'nun Juventus'ta başarılı olacağını vurgulayan Alves, "Cristiano Ronaldo her ülkede başarılı olabileceğini kanıtladı. İtalya'da da farklı olmayacaktır. Onun başarılı olmayacağı bir lig yok" ifadelerini kullandı.
"YANINDA SAVAŞTIM..."
Bruno Alves sözlerini, "Onun için mutluyum. Portekiz'de 12 yıl boyunca yanında savaştım. Yeni bir meydan okuma için kendisini ne kadar motive edebileceğini biliyorum" şeklinde tamamladı.
Glasgow Rangers'ta forma giyen 36 yaşındaki Alves, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki stoper, Portekiz basınında Ronaldo hakkında konuştu.
"BAŞARILI OLMAYACAĞI LİG YOK"
Ronaldo'nun Juventus'ta başarılı olacağını vurgulayan Alves, "Cristiano Ronaldo her ülkede başarılı olabileceğini kanıtladı. İtalya'da da farklı olmayacaktır. Onun başarılı olmayacağı bir lig yok" ifadelerini kullandı.
"YANINDA SAVAŞTIM..."
Bruno Alves sözlerini, "Onun için mutluyum. Portekiz'de 12 yıl boyunca yanında savaştım. Yeni bir meydan okuma için kendisini ne kadar motive edebileceğini biliyorum" şeklinde tamamladı.
Glasgow Rangers'ta forma giyen 36 yaşındaki Alves, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın