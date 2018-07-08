Bruno Alves: 'Ronaldo, İtalya'da başarılı olacak'

imza atması bekleneniçin vatandaşıönemli açıklamalar geldi.Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki stoper, Portekiz basınında Ronaldo hakkında konuştu.Ronaldo'nun Juventus'ta başarılı olacağını vurgulayan Alves, "Cristiano Ronaldo her ülkede başarılı olabileceğini kanıtladı. İtalya'da da farklı olmayacaktır. Onun başarılı olmayacağı bir lig yok" ifadelerini kullandı.Bruno Alves sözlerini, "Onun için mutluyum. Portekiz'de 12 yıl boyunca yanında savaştım. Yeni bir meydan okuma için kendisini ne kadar motive edebileceğini biliyorum" şeklinde tamamladı.Glasgow Rangers'ta forma giyen 36 yaşındaki Alves, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.