Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, şampiyonluk kazandığı sezonun ardından "kana susadığını" söyledi.Bir taraftar, Brown'ın son Instagram gönderilerinden birine Brown'ın "kötü adam yılına" girdiğini ima eden bir yorum bıraktıktan sonra, Celtics yıldızı "kan istediğini" duyurdu.Yorum, Brown'ın Ağustos ayında yayınladığı rapçi A$AP Ferg ile birlikte "Just Do It" adlı parçasını tanıttığı paylaşımında yapıldı. Şarkının adı, Brown'ın eleştirdiği ve ABD Takımı'nın kendisini Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarmasının nedeni olabileceğini ima ettiği Nike'a bir gönderme niteliğindeydi.Brown, geçtiğimz sezon maç başına ortalama 23 sayı, 5,5 ribaund ve kariyerinin en yüksek seviyesi olan 3,6 asistle oynayarak ilk NBA şampiyonluğunu kazanmış ve Finaller MVP ödülünü de evine götürmüştü.