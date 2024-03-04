Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in NBA Draftı kararını takımların tercihlerine göre vereceği bildirildi.



LeBron'un menajeri Rich Paul'un, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye Bronny'nin 2024 NBA Draft'ına katılıp katılmayacağına, öngörülen draft pozisyonunun aksine takımların isteklerine göre karar vereceğini söylediği aktarıldı:



"Genç bir oyuncunun lotaryaya katılmasını, doğru bir şekilde gelişebileceği bir takıma katılması durumu kadar değerli görmüyorum."



Paul ayrıca, Bronny James'in bir takım tarafından seçilmesinin, otomatik olarak babası LeBron James'in serbest kalmaya karar vereceği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi:



"LeBron, Bronny'nin kendi yolunu çizmesini istiyor."



Bronny James bu sezon Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 5,2 sayı ve 2,8 ribaund ortalamaları yakalıyor.





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