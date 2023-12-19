Brezilya'da Vincent Aboubakar için kampanya

Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının ardından Siyah-Beyazlı kulübü sosyal medyadan takipten çıkarak ipleri iyice koparan Vincent Aboubakar'a Brezilya Serie A'dan Palmeiras talip oldu.
KAMPANYA BAŞLATILDI
Güney Amerika ekibinin taraftarları, sosyal medyada kampanya başlatarak Kamerunlu golcü için yönetimi baskı altına aldı.
Brezilya basınından Bolavip, bu transfer için, "Son derece pahalı bir oyuncu, onun burada oynama ihtimali yüksek değil. Palmeiras yöneticileri de maliyetin kendi güçlerini aşacağının farkında" yorumunu yaptı.
3. DÖNEMİ DE SIKINTILI GEÇTİ
Siyah-Beyazlılar'ın 2020-21 şampiyonluğunda ligdeki son 11 maçta yalnızca 45 dakika oynayan Kamerunlu yıldızın Beşiktaş'taki 3. dönemi de sansasyonel gelişmelere gebe oldu.
Aboubakar, kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesabından, "Saçma suçlamalara son verelim. Kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum" açıklamasını yaptı.
Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 resmi maçta attığı 11 gol ile takımının en skorer oyuncusu konumunda.
KAMPANYA BAŞLATILDI
Güney Amerika ekibinin taraftarları, sosyal medyada kampanya başlatarak Kamerunlu golcü için yönetimi baskı altına aldı.
Brezilya basınından Bolavip, bu transfer için, "Son derece pahalı bir oyuncu, onun burada oynama ihtimali yüksek değil. Palmeiras yöneticileri de maliyetin kendi güçlerini aşacağının farkında" yorumunu yaptı.
3. DÖNEMİ DE SIKINTILI GEÇTİ
Siyah-Beyazlılar'ın 2020-21 şampiyonluğunda ligdeki son 11 maçta yalnızca 45 dakika oynayan Kamerunlu yıldızın Beşiktaş'taki 3. dönemi de sansasyonel gelişmelere gebe oldu.
Aboubakar, kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesabından, "Saçma suçlamalara son verelim. Kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum" açıklamasını yaptı.
Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 resmi maçta attığı 11 gol ile takımının en skorer oyuncusu konumunda.