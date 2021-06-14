Brezilya, Copa America'yı gollerle açtı

Brezilya, ev sahibi olduğu Copa America'da açılış maçında Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brezilya, Copa America'yı gollerle açtı
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14 Haziran 2021 01:55
Copa America'nın açılış maçında Brezilya ile Venezuela karşı karşıya geldi. Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Nacional de Brasilia Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 3-0'lık skorla kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Marquinhos, 64. dakikada penaltıdan Neymar ve 89. dakikada Gabriel Barbosa'dan geldi. 

Maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Neymar, milli takımdaki performansını 105 maçta 67 gol ve 46 asist olarak geliştirdi.

B Grubu'na 3 puanla başlayan Brezilya, 18 Haziran'da Peru ile karşılaşacakken, Venezuela ise 17 Haziran'da Kolombiya ile mücadele edecek.


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