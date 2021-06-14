Copa America'nın açılış maçında Brezilya ile Venezuela karşı karşıya geldi. Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Nacional de Brasilia Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 3-0'lık skorla kazandı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Marquinhos, 64. dakikada penaltıdan Neymar ve 89. dakikada Gabriel Barbosa'dan geldi.
Maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Neymar, milli takımdaki performansını 105 maçta 67 gol ve 46 asist olarak geliştirdi.
B Grubu'na 3 puanla başlayan Brezilya, 18 Haziran'da Peru ile karşılaşacakken, Venezuela ise 17 Haziran'da Kolombiya ile mücadele edecek.
Brezilya'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Marquinhos, 64. dakikada penaltıdan Neymar ve 89. dakikada Gabriel Barbosa'dan geldi.
Maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Neymar, milli takımdaki performansını 105 maçta 67 gol ve 46 asist olarak geliştirdi.
B Grubu'na 3 puanla başlayan Brezilya, 18 Haziran'da Peru ile karşılaşacakken, Venezuela ise 17 Haziran'da Kolombiya ile mücadele edecek.