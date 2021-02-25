Boupendza'nın Krasnodar'a transferi iptal oldu

Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Boupendza'nın Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'a transferi iptal oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boupendza'nın Krasnodar'a transferi iptal oldu
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25 Şubat 2021 14:15
Bu sezon attığı gollerle Süper Lig'e damga vuran Boupendza'nın Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'a transferi iptal oldu.

Krasnodar ile 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Hatayspor, Gabonlu futbolcunun Rusya Ligi'nde oynamak istememesinden dolayı transfer sürecini askıya aldı.

Hataysporlu yetkililer de Boupendza'nın transferi için Krasnodar ile anlaştıklarını ancak futbolcunun kariyerine Hatayspor'da devam etmek istemesinden dolayı transfer sürecinin iptal olduğunu açıkladı.



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