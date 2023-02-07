Boston Celtics'in, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i kadrosuna katmakla yeniden ilgilendiği iddia edildi.



Irving'in Nets tarafından Dallas Mavericks'e takas edilmesinin ardından, KD'nin geleceği NBA gündeminin merkezine oturdu. Durant, 2019'da Nets'e paket anlaşma olarak gelen Irving'in takas edilmesi konusunda henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.



Brooklyn'in KD'nin etrafında bir şampiyonluk kadrosu kurmayı hedeflediğine inanılıyor olsa da, ESPN'den Stephen A. Smith, ekibin Durant'in takasa müsaitliği üzerine telefonlar aldığını açıkladı:



"Takas edilmenin eşiğinde olduğu ihtimallerini duydum. Açıkçası, hepimiz onun başka bir takıma gönderilebileceği konusunda spekülasyon yapıyoruz. Ekip şu anda bununla ilgili telefonlar alıyor. Boston'ın kendilerini aradığını duydum. Gözünüz orada olsun, özellikle de Jaylen Brown'ın üzerinde."



Nets, KD'yi geçtiğimiz yaz takas piyasasından çekmeden önce, Boston ekibi kendisi için bu söylentilerde önde gelen takımlardan biriydi.



Durant'in Brooklyn ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.





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