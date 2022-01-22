Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.



Ligin 20. haftasında oynanan müsabakayı Borussia Dortmund, 3-2'lik skorla kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Erling Haaland, 58. dakikada Marco Reus ve 66. dakikada David Raum (kendi kalesine) kaydetti.



Karşılaşmada Hoffenheim'in golleri ise 45. dakikada Andrej Kramaric ve 77. dakikada Georginio Rutter'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund, arka arkaya 3. galibiyetini aldı ve puanını 43'e yükseltti. Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Mainz deplasmanına konuk olacak.





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