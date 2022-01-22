Borussia Dortmund'dan arka arkaya 3. galibiyet

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Borussia Dortmund'dan arka arkaya 3. galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 19:29
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Ligin 20. haftasında oynanan müsabakayı Borussia Dortmund, 3-2'lik skorla kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Erling Haaland, 58. dakikada Marco Reus ve 66. dakikada David Raum (kendi kalesine) kaydetti.

Karşılaşmada Hoffenheim'in golleri ise 45. dakikada Andrej Kramaric ve 77. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund, arka arkaya 3. galibiyetini aldı ve puanını 43'e yükseltti. Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Mainz deplasmanına konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.