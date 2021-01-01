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Borrego: "LaMelo'dan sıçrama yapmasını bekliyorum!"

Charlotte Hornets koçu James Borrego, yükselişte olan genç yıldız LaMelo Ball'dan "büyük bir sıçrama yapmasını" beklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets koçu James Borrego, yükselişte olan genç yıldız LaMelo Ball'dan "büyük bir sıçrama yapmasını" beklediğini söyledi.

Associated Press'ten Steve Reed'in bir makalesinde Borrego'nun, LaMelo'dan önümüzdeki sezon "büyük" bir gelişim kaydetmesini beklediği belirtildi.

Borrego ayrıca Hornets'in rekabetçi bir ekip olabilmesi adına, Ball'un "bu takımı sadece hücum tarafında değil, savunma tarafında da yönetmesi gerektiğini" açıkladı:

"Bu takımın dizginlerini o ele alsın istiyorum. Sahanın generali o olacak ve bir sonraki adımı atmamız için bu ekibi sadece hücum tarafında değil, savunma tarafında da yönetmesi gerekecek.

Geçen yılki başarısının çoğu içgüdü ve hislerine dayanıyordu. Artık bir sonraki adımında, takım kimliğimizi ve etrafındaki oyuncuları yöneterek, ligi genel olarak anlaması gerekiyor. Aramızda konuştuğumuz şeyler de bunlardı, takım içindeki güçlü yönlerimizi ve değerlerimizi anlamak...

Tamamen odaklanmış durumda ve onun bu yönüne bayılıyorum. Ondan önümüzdeki yıl büyük bir sıçrama yapmasını bekliyorum."


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