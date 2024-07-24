Bornova 1877 kampa girdi

TFF 3. Lig ekibi Bornova 1877, yeni sezon öncesi Afyon'da kampa girdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bornova 1877 kampa girdi
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24 Temmuz 2024 13:35
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi ilk transferini Çeşme Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Çalışkan'la sözleşme imzalayarak yapan Bornova 1877 antrenmanların da startını verdi.

İzmir ekibi yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da kampa girerek başladı. İzmir'de geçen yıldan bu yana antrenman sahası problemi yaşayan ve sezon öncesi 3 etaptan oluşan kamp programı belirleyen Bornova, ilk etabı 3 Ağustos'ta tamamlayacak.

İzmir ekibi 6-17 Ağustos ve 20-27 Ağustos tarihleri arasında yine Afyon'da kamp yapacak. Bornova 1877 bu süreçte 6 hazırlık maçı oynayacak.

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