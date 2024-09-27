Denver Nuggets ekibinin, şampiyonluk penceresinin hâlen "kapanmadığına" inandığı bildirildi.



Koç Mike Malone, iki sezon önce NBA şampiyonluğuna ulaşmış olan takımın medya gününde 2024-25 sezonu için yaşadıkları aciliyet duygusunu, yıldız guard Jamal Murray'nin yakın zamanda soyunma odasında yaptığı bir konuşmasında paylaştığı duygularla şöyle aktardı:



"Takım arkadaşlarına bunu hafife almamalarını hatırlattı. 'Bir şampiyonluk penceremiz var, her takımın yok. Peki biz ne yapacağız? Bundan faydalanacak mıyız yoksa 20 yıl sonra bugünleri düşünüp pişmanlık mı duyacağız?'"



Nuggets genel menajeri Calvin Booth, Nuggets'ın aciliyet duygusu yaşama sebeplerinden birinin, takımın üç kez MVP olan süperstar pivotu Nikola Jokic'in en iyi döneminde olması olduğunu söyledi:



"En iyi ihtimalle, Nikola'nın 10 yıllık bir rekabet penceresi var. Bana göre bunun yaklaşık yarısına gelmiş bulunuyoruz. Yani, buna benzer beş tane daha şansımız olacak ve her şans çok değerli. Bunlardan birinde başarıya ulaştık, ki bu harika. Bir sonrakine ne kadar erken ulaşırsak, o zaman başka şeyler hakkında daha çok konuşabiliriz fakat bir tane daha kazanmak inanılmaz derecede zor olacak."



Nuggets, 4 ve 6 Ekim'de Boston Celtics'e karşı iki hazırlık maçı için Abu Dabi'ye gitmeden önce bugün eğitim kampına başlıyor.



