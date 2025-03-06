Booker, Suns için "dokunulmaz" olarak görülüyor

Phoenix Suns'ın bu sezon yaşadığı sıkıntılara rağmen, yıldız oyuncu Devin Booker'ın uzun vadede takımda kalmaya kararlı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Booker, Suns için 'dokunulmaz' olarak görülüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2025 13:02
Phoenix Suns'ın bu sezon yaşadığı sıkıntılara rağmen, yıldız oyuncu Devin Booker'ın uzun vadede takımda kalmaya kararlı olduğu bildirildi.

ESPN'den Brian Windhorst'un haberine göre, Booker hem organizasyon tarafından "dokunulmaz" olarak görülüyor hem de ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

2022 yazında Suns ile dört yıllık 224 milyon dolarlık süper maksimum kontrat imzalayan Booker, bu sezon 56 maçta 25.9 sayı, 4.0 ribaunt ve 6.9 asist ortalamaları yakaladı. Ancak takımın performansı beklentilerin altında kalırken, Suns'ın Kevin Durant'i takas etme ihtimali gündemde.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery