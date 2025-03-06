Phoenix Suns'ın bu sezon yaşadığı sıkıntılara rağmen, yıldız oyuncu Devin Booker'ın uzun vadede takımda kalmaya kararlı olduğu bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst'un haberine göre, Booker hem organizasyon tarafından "dokunulmaz" olarak görülüyor hem de ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.



2022 yazında Suns ile dört yıllık 224 milyon dolarlık süper maksimum kontrat imzalayan Booker, bu sezon 56 maçta 25.9 sayı, 4.0 ribaunt ve 6.9 asist ortalamaları yakaladı. Ancak takımın performansı beklentilerin altında kalırken, Suns'ın Kevin Durant'i takas etme ihtimali gündemde.



