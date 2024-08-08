Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kubilay Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 11 Eylül 1992 doğumlu oyuncunun futbola Yozgatspor'da başladığı kaydedildi.
Kubilay Anteplioğlu'nun daha önce 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor'da forma giydiği ifade edildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kubilay Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 11 Eylül 1992 doğumlu oyuncunun futbola Yozgatspor'da başladığı kaydedildi.
Kubilay Anteplioğlu'nun daha önce 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor'da forma giydiği ifade edildi.
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