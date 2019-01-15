Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı akşamı Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Karşılaşma öncesinde Bolu'da etkili olan kar yağışı zeminin beyaza bürünmesine neden oldu. Alttan ısıtmanın olmadığı Bolu Stadı'ndaki maç öncesinde erteleme olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Ancak henüz ertelemeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Karşılamanın büyük ihtimalle oynanacağı tahmin ediliyor. Bu arada 15:30 itibariyle sahanın temizlenmesi için çalışmalar başladı.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Bilyoner'de Boluspor - Galatasaray maçı kuponlarda en çok yer alan karşılaşma oldu. Bu maçı kuponlarına yazanların %30'u Galatasaray'ı tercih ederken, %20'lik kesim ise ÜST seçeneğini işaretledi. Bilyoner'de bu maçı kuponunuza eklemek için tıklayın...
BOLUSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
BOLUSPOR
Gökhan Değirmenci
Mamadou Diarra
Ümit Kurt
Ufuk Budak
Hayrullah Bilazer
Yusuf Emre Gültekin
Umut Gündoğan
İshak Çakmak
Guido Koçer
Özgür Can Özcan
Chukwuma Akabueze
GALATASARAY
İsmail Çipe
Martin Linnes
Ozan Kabak
Maicon
Ömer Bayram
Fernando
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Sinan Gümüş
Sofiane Feghouli
Henry Onyekuru
Yayın: ATV
Yayın: Sporx
Saat: 19:50
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
Stadyum: Bolu Atatürk
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Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Karşılaşma öncesinde Bolu'da etkili olan kar yağışı zeminin beyaza bürünmesine neden oldu. Alttan ısıtmanın olmadığı Bolu Stadı'ndaki maç öncesinde erteleme olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Ancak henüz ertelemeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Karşılamanın büyük ihtimalle oynanacağı tahmin ediliyor. Bu arada 15:30 itibariyle sahanın temizlenmesi için çalışmalar başladı.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Bilyoner'de Boluspor - Galatasaray maçı kuponlarda en çok yer alan karşılaşma oldu. Bu maçı kuponlarına yazanların %30'u Galatasaray'ı tercih ederken, %20'lik kesim ise ÜST seçeneğini işaretledi. Bilyoner'de bu maçı kuponunuza eklemek için tıklayın...
BOLUSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
BOLUSPOR
Gökhan Değirmenci
Mamadou Diarra
Ümit Kurt
Ufuk Budak
Hayrullah Bilazer
Yusuf Emre Gültekin
Umut Gündoğan
İshak Çakmak
Guido Koçer
Özgür Can Özcan
Chukwuma Akabueze
GALATASARAY
İsmail Çipe
Martin Linnes
Ozan Kabak
Maicon
Ömer Bayram
Fernando
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Sinan Gümüş
Sofiane Feghouli
Henry Onyekuru
Yayın: ATV
Yayın: Sporx
Saat: 19:50
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
Stadyum: Bolu Atatürk
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın