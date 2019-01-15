Bilyoner'de Boluspor - Galatasaray maçı kuponlarda en çok yer alan karşılaşma oldu. Bu maçı kuponlarına yazanların %30'u Galatasaray'ı tercih ederken, %20'lik kesim ise ÜST seçeneğini işaretledi. Bilyoner'de bu maçı kuponunuza eklemek için tıklayın...

son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı akşamı Spor Toto 1. Lig ekibi'a konuk olacak.Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşma öncesinde Bolu'da etkili olan kar yağışı zeminin beyaza bürünmesine neden oldu. Alttan ısıtmanın olmadığı Bolu Stadı'ndaki maç öncesinde erteleme olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Ancak henüz ertelemeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Karşılamanın büyük ihtimalle oynanacağı tahmin ediliyor. Bu arada 15:30 itibariyle sahanın temizlenmesi için çalışmalar başladı.Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.Gökhan DeğirmenciMamadou DiarraÜmit KurtUfuk BudakHayrullah BilazerYusuf Emre GültekinUmut Gündoğanİshak ÇakmakGuido KoçerÖzgür Can ÖzcanChukwuma Akabuezeİsmail ÇipeMartin LinnesOzan KabakMaiconÖmer BayramFernandoRyan DonkBadou NdiayeSinan GümüşSofiane FeghouliHenry OnyekuruATVSporx19:50Mustafa ÖğretmenoğluBolu Atatürk