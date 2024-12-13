Bologna'dan mucizevi galibiyet: Will Clyburn

THY EuroLeague'in 15. haftasında Baskonia ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi. Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna, 82-81'lik skorla kazandı.



Baskonia, 4.5 saniye kala Nikos Rogkavopoulos ile serbest atışlardan 2'de 1 ile isabet buldu ve farkı 3 sayıya çıkardı. Bu sırada molası olmayan Virtus'te Will Clyburn oyunu hızla başlattı ve yarı sahaya yakın olan Toko Shengelia'yı buldu. Potaya sırtı dönük topu alan Shengelia, hızla rakip yarı sahaya koşan Clyburn'ü 3.5 saniye kala buldu. Clyburn, 1.4 saniye kala çok uzaklardan 3'lüğü attı ve şansının da yardımıyla panyalı isabet buldu. Bu sırada Chima Moneke, Clyburn'e faul yaptı.



Clyburn, tek serbest atışta da isabet bularak Bologna'ya galibiyeti kazandırdı.



Yeni başantrenörü Dusko Ivanovic ile ilk maçına çıkan Bologna, üst üste 6 yenilginin ardından kazandı ve 3. galibiyetini alarak son sıradan kurtuldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan Baskonia ise 9. yenilgisini aldı.



