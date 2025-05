Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

NBA'de LA Clippers forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, EuroLeague Final Four yarı finalinde Panathinaikos'la karşılaşacakları maç öncesi sarı-lacivertli takıma destek videosu gönderdi.



"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"



Sırp oyuncu Bogdanovic, paylaştığı videoda, "Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe" dedi.





🏀NBA yıldızı Bogdan Bogdanovic'ten eski takımı Fenerbahçe Beko'ya destek! pic.twitter.com/HqD0ZFRL0V



— Sporx (@sporx) May 23, 2025