23 Mayıs
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
23 Mayıs
Real Betis-Valencia
22:00
23 Mayıs
SSC Napoli-Cagliari
21:45
23 Mayıs
Como-Inter
21:45
23 Mayıs
LASK-Altach
20:30

Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

NBA'de LA Clippers forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli takıma destek oldu.

calendar 23 Mayıs 2025 12:21 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 12:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA'de LA Clippers forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, EuroLeague Final Four yarı finalinde Panathinaikos'la karşılaşacakları maç öncesi sarı-lacivertli takıma destek videosu gönderdi.

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"

Sırp oyuncu Bogdanovic, paylaştığı videoda, "Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe" dedi.

🏀NBA yıldızı Bogdan Bogdanovic'ten eski takımı Fenerbahçe Beko'ya destek! pic.twitter.com/HqD0ZFRL0V

— Sporx (@sporx) May 23, 2025


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.