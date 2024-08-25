Bundesliga ilk hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Bayern 3-2 kazandı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jamal Musiala 65. dakikada Jakub Kaminski(k.k.) ve 82. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Wolfsburg'un golleri ise 47 ve 55. dakikalarda Lovro Majer'den geldi.Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, Musiala'nın attığı golde asist yaptı. Fransız oyuncu, Wolfsburg'un 47. dakikada penaltıdan attığı golde penaltıya sebep olan isim oldu. Genç sağ bek 65. dakikada yerini Müller'e bıraktı.Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae de maça 11'de başladı ve 81. dakikada yerini Eric Dier'e bıraktı.Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg'u ağırlayacak. Wolfsburg ise Holstein Kiel deplasmanına gidecek.