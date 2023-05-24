Bodrumspor'un kozları Kenan ve Gökdeniz

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü saat 17.00'de başlayacak play-off çeyrek final maçında Göztepe'yi ağırlayacak Bodrumspor'da Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar takımın en önemli kozları olacak.



Sezon başında Bodrumspor'a gelen liglerin en tecrübeli hücum oyuncularından Kenan normal sezonda attığı 14 golle takımın yıldızı oldu. Yeşil-beyazlı formayı 32 maçta terleten 35 yaşındaki futbolcu 2479 dakika süre alırken, 14 golün yanı sıra 4 de asist katkısında bulundu.



Devre arasında Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'dan kiralanan kanat oyuncusu Gökdeniz de kısa sürede lige damga vurdu. Bodrumspor'la ligin ikinci yarısında 18 müsabakaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu yarım sezonda 9 kez fileleri sarstı ve 1 de gol pası verdi. Gökdeniz, 1497 dakika sahada kalarak teknik direktör İsmet Taşdemir'in en önemli kozlarından biri olmayı başardı.



Bodrumspor'da orta saha oyuncusu Samet Yalçın da 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



