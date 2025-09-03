Bodrumspor'un filede hedefi Sultanlar Ligi

Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'un hedefi Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi başarmak.

calendar 03 Eylül 2025 15:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrumspor'un filede hedefi Sultanlar Ligi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Sultanlar Ligi hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor toplu imza töreni düzenlendi.

Antrenör Adnan Kıstak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bodrumspor voleybol takımına yeni katılan ve sözleşmesini uzatan oyuncular için kulübün Gümbet Mahallesi'nde bulunan tesislerinde imza töreni yapıldı.

İmza törenine sözleşmeleri uzatılan Neslihan Dönmez, Desen Derin Yıldırım ve Hanna Kalınouskaya ve takıma yeni katılan Beril Tozlu, Peyman Yardımcı, Melisa Sazalan, Esra İnce, Nehir Kiraz, Sahra Yücetürk, Ecem Özdemir ve Elif Tuğçe Ceylan katıldı. Kulüp Başkanı Hadi Türk transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, yeni sezon öncesi tüm takıma başarılar diledi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.