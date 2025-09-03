Bodrumspor'un filede hedefi Sultanlar Ligi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Sultanlar Ligi hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor toplu imza töreni düzenlendi.Antrenör Adnan Kıstak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bodrumspor voleybol takımına yeni katılan ve sözleşmesini uzatan oyuncular için kulübün Gümbet Mahallesi'nde bulunan tesislerinde imza töreni yapıldı.İmza törenine sözleşmeleri uzatılan Neslihan Dönmez, Desen Derin Yıldırım ve Hanna Kalınouskaya ve takıma yeni katılan Beril Tozlu, Peyman Yardımcı, Melisa Sazalan, Esra İnce, Nehir Kiraz, Sahra Yücetürk, Ecem Özdemir ve Elif Tuğçe Ceylan katıldı. Kulüp Başkanı Hadi Türk transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, yeni sezon öncesi tüm takıma başarılar diledi.