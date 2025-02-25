Bodrumspor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta maçında Sivasspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor 1-0'lık skorla kazandı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pedro Brazao kaydetti.
Grupta puanını 7'ye yükselten Bodrumspor, D Grubu'nda Beşiktaş'ın ardından ikinci oldu.
Sivasspor ise grup aşamasına puan alamadan veda etti.
Bodrumspor, tek maç eleme usülü devam edecek kupanın çeyrek finalinde deplasmana gidecek.
MAÇTAN ANLAR
23. dakikada Ege Bilsel'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutunda, kaleci topu çeldi.
32. dakikada Sivasspor'da Emirhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Dimitrov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
38. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum atağında Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında ceza sahasına giren Brazao, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
45+2 dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Pritchard'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Diogo Sousa sağına uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.
68. dakikada Dimitrov'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Brazao'nun karşı karşıya pozisyonda şutunda, kaleci Nikolic topu çeldi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran
Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+3 Mustafa Özbay), Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Menig), Bieganski (Dk. 88 Barış Nazlı), Emre Gökay (Dk. 69 Sinan Kaya), Turgunboev, Pritchard (Dk. 88 Mehmet Talha Şeker), Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Celustka), Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Erkan Değişmez (Dk. 86 Cenk Şen), Brazao, Bardhi (Dk. 63 Ahmet Aslan), Mohammed, Dimitrov (Dk. 76 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Celal Dumanlı)
Gol: Dk. 38 Brazao (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emre Gökay, Dk. 50 Oğuzhan Aksoy (Net Global Sivasspor)
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pedro Brazao kaydetti.
Grupta puanını 7'ye yükselten Bodrumspor, D Grubu'nda Beşiktaş'ın ardından ikinci oldu.
Sivasspor ise grup aşamasına puan alamadan veda etti.
Bodrumspor, tek maç eleme usülü devam edecek kupanın çeyrek finalinde deplasmana gidecek.
MAÇTAN ANLAR
23. dakikada Ege Bilsel'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutunda, kaleci topu çeldi.
32. dakikada Sivasspor'da Emirhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Dimitrov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
38. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum atağında Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında ceza sahasına giren Brazao, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
45+2 dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Pritchard'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Diogo Sousa sağına uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.
68. dakikada Dimitrov'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Brazao'nun karşı karşıya pozisyonda şutunda, kaleci Nikolic topu çeldi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran
Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+3 Mustafa Özbay), Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Menig), Bieganski (Dk. 88 Barış Nazlı), Emre Gökay (Dk. 69 Sinan Kaya), Turgunboev, Pritchard (Dk. 88 Mehmet Talha Şeker), Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Celustka), Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Erkan Değişmez (Dk. 86 Cenk Şen), Brazao, Bardhi (Dk. 63 Ahmet Aslan), Mohammed, Dimitrov (Dk. 76 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Celal Dumanlı)
Gol: Dk. 38 Brazao (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emre Gökay, Dk. 50 Oğuzhan Aksoy (Net Global Sivasspor)
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