Bodrumspor'dan Samsun'da kritik galibiyet!

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Bodrumspor, şampiyonluğa ulaşan Samsunspor'u deplasmanda devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor'dan Samsun'da kritik galibiyet!
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16 Mayıs 2023 19:04
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor ile Play-Off hesapları yapan Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Bodrumspor oldu.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Bodrumspor puanını 61 puana yükseltti. Samsunspor 75 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de son hafta Samsunspor, Adanaspor çekildiği için maça çıkmayacak. Bodrumspor, Göztepe'yi ağırlayacak.



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