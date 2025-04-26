Bodrum FK: 'Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti'

Bodrum FK Kulübü, Samsunspor maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Ege temsilcisinin açıklamasında "Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis'ın maç sonu röportajında maç ile ilgili söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir." denildi.



İşte Bodrum FK'nın "Gecenin Özeti: Dirty Win" başlıklı o açıklaması;



"Takımımızın bugün oynadığı Reeder Samsunspor müsabakasında maçın orta hakemi ile VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik.



Müsabakada Orta Hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Rui Silva verdikleri ve vermedikleri kararlarla sadece müsabaka sonucuna değil ligin kaderine etki etmişlerdir.



Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis'ın maç sonu röportajında maç ile ilgili söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir.



Türk futbolunda düşük bütçeler ile düzgün işler yapmaya çalışan, 3 sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e yükselen bu güzel ilçe takımımızın, bazı kirli operasyonlara yem edilmiş olmasını hazmedemiyor, bu yaşanan kapkara gecenin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz!"



