Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, sezonun 3'üncü haftasında cumartesi günü evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. İlk hafta evinde Gaziantep FK önünde geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan yeşil-beyazlı ekip bu karşılaşmayla Süper Lig'de ilk kez taraftarıyla buluşacak. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 2 bin, 2'nci kategori 1000, 3'üncü kategori ve 4'üncü kategori 500, misafir tribün 650 TL olarak belirledi. Taraftarın desteğiyle sahada gülen taraf olmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk defa çıktığımız bu yeni ligde taraftarlarımızla beraber olacağız. Onların gücünü arkamızda hissedeceğiz onlarla beraber de inşallah coşkulu, arzulu, iyi mücadeleci oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız" dedi.



Devam eden transfer sürecinde takıma uygun oyuncu buldukları takdirde transfer çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Taşdemir, "İlk iki hafta özelinde oyun olarak gerçekten çok doğru iyi oynadığımız bölümler var. Yediğimiz goller bizim takıma bizim ekibimize yakışmayacak goller. Biz bu golleri yiyecek bir takım değiliz ama maalesef ki oldu, yedik. Bunların önlemini almaya çalışacağız. Lig yeni yeni başlıyor. Yeni yeni adapte oluyoruz ama çok da fazla uzun sürmemesi lazım. Dolayısıyla da kendi doğrularımızı çoğaltıp yanlış yaptığımız şeyleri eksiltmenin derdindeyiz. Bunları da yapabilirsek inşallah önümüzdeki haftalara yansıtacaktır" diye konuştu.



"Her maç bizim için önemli her maç bizim için değerli ve rakipler zorlu" diyen Taşdemir, "Rakibimiz de bu liglerin deneyimli takımı ve bu sene de bence iyi bir giriş yaptılar. Oyun olarak da iyi işler yaptılar. Onlara karşı zor bir maç olacak. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle gerekli olan mücadeleyi gösterip bizim için gerekli olan 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Kadro iskeletimizi koruyup yolumuza devam etmenin peşindeyiz. Bununla beraber de son dakikalar, son günler takımımıza uygun, takımımıza yarayacak eksik olan tarafımızı tamamlayacak, aynı zamanda da bütçe kısmında bizi yormayacak oyuncuları bulursak kadromuza katmaya çalışacağız. Ancak ilkemiz hedefimiz mümkün mertebe mevcut kadromuzla ilerleyebilmek" ifadelerini kullandı.



TARİHE GEÇTİ



Bodrum FK'nın geçen hafta Eyüpspor deplasmanında Süper Lig'deki ilk golünü atarak tarihe geçen Zdravko Dimitrov da açıklama yaptı. Bulgar oyuncu, "Gol attığım için mutluyum ama tabii kaybettiğim için üzgünüm. Bunu telafi etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki maçta umuyorum gerekli puanları alacağız. Bodrumspor'a gelmeden önce çok teklif vardı ama ben diğer insanlarla konuştuğum zaman burayı seçmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüm. Burada iyi bir aile var, beni çok iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. O açıdan verdiğim karardan çok memnunum. Tabii ki milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Milli takıma seçilme sebebim de Bodrumspor'da oynuyor olmam ve arkadaşlarımın bana bu süreçte verdiği destek onların sayesinde ben de performansımı gösterdim ve milli takıma seçildim. Orada da elimden geleni yapacağım ama orada oynayıp sağlıklı bir şekilde de buraya gelip performansımı devam ettirmek istiyorum" dedi.



SAMET GÜVENİYOR



Takımın tecrübeli oyuncularından Samet Yalçın ise, "Çok istediğimiz bu lige iyi başlayamadık. Ne yazık ki iki hafta da istediğimiz sonuçları alamadık. Ama Konyaspor maçıyla beraber toparlanacağımızı düşünüyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Yani sonuçlar istenilen noktaya gelinmediğini gösteriyor ama bir kaynaşmama durumu olmadı aramızda. Gelen arkadaşlar da çok değerli, çok kıymetli, bize katkı sağlayacak arkadaşlar. Hep birlikte el ele verip bu işin üstesinden geliriz inşallah. İlk hedefimiz öncelikle Konya maçını kazanmak. Uzun süreçteyse kümede kalmak, bitirebildiğimiz en üst sırada ligi bitirmek. Kendim için de dolu dolu oynamak, goller, asistler yapmak" diye konuştu.





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