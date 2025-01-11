Bodrum FK penaltı bekledi, devam kararı çıktı

Beşiktaş - Bodrum FK maçının 29. dakikasında Bodrum FK penaltı bekledi.

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Bodrum FK penaltı bekledi, devam kararı çıktı
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11 Ocak 2025 19:40
Beşiktaş - Bodrum FK maçının 29. dakikasında Bodrum FK penaltı bekledi.

Kullanılan köşe vuruşunda Ciro Immobile topu uzaklaştırırken ikili mücadeleye girdiği Seferi yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı.

Immobile'nin Seferi'nin bacağına müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulunan Bodrum FK'li oyuncular, Türkmen'in VAR ile görüştüğünü söylemesi sonrası bekleyişe geçti.

Daha sonra VAR'dan inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden devam etti.

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