Bodrum FK, Fransa'da 10 numara buldu!

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, on numara adayını Fransa'da buldu.



Yeşil beyazlılar, Fransa Ligue 2'de Annecy ekibinde kiralık olarak forma giyen Strasbourg ekibinin on numarası Nordine Kandil'e kanca attı.



ÖNEMLİ RAKİPLER VAR



Fransa doğumlu olan 22 yaşındaki Faslı on numaranın menajeri ile temasa geçen kurmayların, transferde Türkiye'den önemli rakipleri var. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ve G.Antep FK'nın da Kandil ile ilgilendiği öğrenildi.



FRANSA DIŞINA ÇIKMADI



Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı orta sahanın ilk planda satın alma opsiyonuyla kiralanması gündeme geldi. Strasbourg altyapısında yetişen futbolcu kariyerinde şimdiye kadar Fransa dışına çıkmadı. Yönetim, Fransız yetkililerinin cevabını bekliyor.









