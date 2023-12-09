Bodrum FK evinde 1 puana razı oldu

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Bodrum FK evinde ağırladığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK evinde 1 puana razı oldu
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09 Aralık 2023 15:29
Trendyol 1. Lig 15. hafta karşılaşmasında Bodrum FK sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bodrum FK'nın golünü 64. dakikada Kenan Özer, Tuzlaspor'un golünü 90+5. dakikada Ahmethan Köe kaydetti.

Bodrum FK bu galibiyetle puanını 25'ye yükseltirken, Tuzlaspor ise 13 puan olduı.

Bodrum FK bir sonraki maçında deplasmanda Kocaelispor'a konuk olurken, Tuzlaspor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

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