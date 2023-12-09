Trendyol 1. Lig 15. hafta karşılaşmasında Bodrum FK sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Bodrum FK'nın golünü 64. dakikada Kenan Özer, Tuzlaspor'un golünü 90+5. dakikada Ahmethan Köe kaydetti.



Bodrum FK bu galibiyetle puanını 25'ye yükseltirken, Tuzlaspor ise 13 puan olduı.



Bodrum FK bir sonraki maçında deplasmanda Kocaelispor'a konuk olurken, Tuzlaspor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.





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