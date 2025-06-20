Bodrum FK, Doğan Erdoğan ile ilgileniyor

Ulusal basında Konyaspor'un Göztepe'den ayrılan orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile ilgilendiği iddia edilmişti. 28 yaşındaki oyuncunun İzmir ekibiyle sözleşmesi sona ermişti.



Konyasporlu yetkililer, transfer iddiasını net bir dille yalanlayarak Doğan Erdoğan ile ilgilenmediklerini belirtti. Erdoğan'a 1. Lig'de yeni yapılanmaya giden Bodrum FK'nın ilgi gösterdiği ifade ediliyor.



Bonservisi elinde olan Doğan Erdoğan, geride kalan sezonda Göztepe forması ile 17 Süper Lig maçına çıkarak 1 gole imza atmıştı. (Anadolu'da Bugün)



