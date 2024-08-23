Bodrum FK'de İsmet Taşdemir'den transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde 24 Ağustos Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.



Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligdeki ilk galibiyetini almak için maça kenetlendi.



Ligde ilk maçını tribün cezaları nedeniyle seyircisiz oynayan Bodrum FK, cezanın sona ermesiyle bu hafta ilk kez taraftarıyla maç coşkusu yaşayacak.



Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devam eden transfer sürecinde takıma uygun oyuncu buldukları takdirde bu isimleri kadrolarına katmak istediklerini söyledi.



Lige yeni yeni adapte olduklarını ifade eden Taşdemir, "Çok da fazla uzun sürmemesi lazım. Dolayısıyla kendi doğrularımızı çoğaltıp yanlış yaptığımız şeyleri eksiltmenin derdindeyiz. Bunları da yapabilirsek inşallah önümüzdeki haftalara yansıyacaktır." dedi.



Bu haftaki rakiplerinin ligin deneyimli takımı olduğuna dikkati çeken Taşdemir, zor bir maç olacağını dile getirdi. Bütçe kısmında kendilerini yormayacak oyuncuları bulunca kadrolarına katmaya çalışacaklarını vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:



"Hedefimiz mümkün mertebe mevcut kadromuzla ilerleyebilmek. Çoğu oyuncu arkadaşımızın bu lige adapte olma süreci de var. Dolayısıyla eğer o süre zarfında bizim takımımıza uygun 1-2 oyuncu bulabilirsek aramıza katabiliriz. Ama bulamasak da yapacak bir şey yok. Oyuncularımıza güveniyoruz, oyuncularımızla yola çıktık. Bu yola devam edeceğiz."



Takımın Süper Lig'deki ilk golünü atan ve tarihe geçen Zdravko Dimitrov ise gol attığı ve takımda olduğu için mutlu olduğunu belirterek, bu haftaki maça iyi hazırlandıklarını söyledi.



Futbolculardan Samet Yalçın da ilk iki haftanın kötü geçtiğini ancak Konyaspor maçıyla toparlanmayı amaçladıklarını ifade etti.



Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, yarın Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.





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