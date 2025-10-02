02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Bodrum FK'de Burhan Eşer'den taraftara çağrı

TFF 1. Lig'de liderliğe yükselen Bodrum FK, pazar günü oynayacağı Hatayspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Burhan Eşer, taraftarı tribünleri doldurmaya çağırarak destek istedi.

02 Ekim 2025 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'de Burhan Eşer'den taraftara çağrı
TFF 1'inci Lig'de Ege derbisinde Manisa FK'yı deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü, pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçına odaklandı.
 
17 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlıların teknik patronu Burhan Eşer, yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini dile getirdi.
 
Taraftardan destek beklediklerini belirten Eşer, "Liderlik camiamız için önemli ama önemli olan sezon sonunda lider olmak. Moral ve motivasyon olarak bize bir katkısı oldu. Maç maç düşünüyoruz ve Hatayspor maçına odakladık. İyi hazırlanmamız, iyi konsantre olmamız gereken bir maç. Taraftarımıza artık çok iş düşüyor" dedi.
 
EŞER'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
 
Bodrum halkının takıma daha fazla sahip çıkması gerektiğine değinen Burhan Eşer, "Kemikleşen taraftarımız var ama artık Bodrum halkının bu takıma ve güzel futbola destek olması gerekiyor. Stadı doldurmamız gerekiyor. Bu maçta taraftarımızın desteğiyle daha işin içinde olan bir takım göreceğiz, çünkü taraftarsız futbolumuzun hiçbir tadı olmuyor. Bizim başka takımımız yok, taraftarımızdan ricamız bu maça gelsinler" yorumunu yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
