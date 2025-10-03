03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Bodrum FK'dan Gazze'ye anlamlı destek

Bodrum FK, Hatayspor maçı gelirlerini Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Haber: DHA
Futbolda 1'inci Lig'in lideri olarak Süper Lig'e dönme yarışı veren Bodrum FK, İsrail'in saldırılarıyla insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye duyarsız kalmadı.

Bodrum FK, ligin 9'uncu hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Hatayspor karşılaşmasının tüm bilet gelirlerini Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek olan Bodrum ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukların ellerinde oyuncak olmalı, savaşın izleri değil! 5 Ekim Pazar günü evimizde oynayacağımız Hatayspor karşılaşmasının tüm bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlıyoruz. Yeşil-beyaz tribünlerde yükselen destek, Gazze'deki çocuklara umut olsun" ifadelerine yer verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
