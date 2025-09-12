Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 3-1 kazandı.



Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri Fredy(2) ve Pedro Brazao kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise Salih Kavrazlı'dan geldi.



Adana Demirspor'da Yusuf Demirkıran 86. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 11'e çıkarırken Adana Demirspor -11 puanda kaldı.



Bodrum FK ligin 6.haftasında Keçiörengücü ile, Adana Demirspor ise Erzurumspor ile karşılaşacakç



