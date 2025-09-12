12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
2-165'
12 Eylül
Sevilla-Elche
1-0DA
12 Eylül
Marsilya-Lorient
3-048'
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
0-0DA
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
0-039'
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
1-0DA

Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

12 Eylül 2025 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 3-1 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri Fredy(2) ve Pedro Brazao kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise Salih Kavrazlı'dan geldi.

Adana Demirspor'da Yusuf Demirkıran 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 11'e çıkarırken Adana Demirspor -11 puanda kaldı.

Bodrum FK ligin 6.haftasında Keçiörengücü ile, Adana Demirspor ise Erzurumspor ile karşılaşacakç

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
