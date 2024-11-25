Bodrum'da çim gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Bodrum FK maçının ardından tepki gösterdiği çim uzunluğu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum'da çim gerçeği ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 10:23
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmandaki Bodrum FK maçının ardından çim uzunluğuna tepki göstermişti.

Başarılı teknik adam, maçın ardından "Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce sulanmıyor. Hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" demişti.

Bu sözler üzerine zeminin farklı bölgelerinde yapılan ölçümlerde, 2.4 cm olan standart çim uzunluğunun Bodrum Stadyumu'nda 1.8 cm ile 2 cm arasında olduğu belirlendi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery