Bodrum'da çim gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmandaki Bodrum FK maçının ardından çim uzunluğuna tepki göstermişti.
Başarılı teknik adam, maçın ardından "Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce sulanmıyor. Hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" demişti.
Bu sözler üzerine zeminin farklı bölgelerinde yapılan ölçümlerde, 2.4 cm olan standart çim uzunluğunun Bodrum Stadyumu'nda 1.8 cm ile 2 cm arasında olduğu belirlendi.
Başarılı teknik adam, maçın ardından "Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce sulanmıyor. Hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" demişti.
Bu sözler üzerine zeminin farklı bölgelerinde yapılan ölçümlerde, 2.4 cm olan standart çim uzunluğunun Bodrum Stadyumu'nda 1.8 cm ile 2 cm arasında olduğu belirlendi.