Bodrum Burak'ı 'kapacak'

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de ses getirecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bodrum FK, yeni bir yıldızın peşine düştü.
Listesinde birçok isim bulunan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak'ı gündemine aldı.
Geçen sezonu kiralık olarak Sivasspor'da tamamlayan, genç futbolcunun sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Burak'ın sağ kanadın hem ilerisinde hem de gerisinde oynaması İsmet Taşdemir'in genç futbolcuyu transfer etmek istemesinde büyük etken olduğu ifade edildi.
Muğla ekibinin sağ kanadında yer alan Üzeyir Ergün, Kenan Özer ve Burak Çoban'ın yanına Burak'ın da eklenmesi durumunda Taşdemir Süper Lig'de elinde bol rotasyonlu bir kadroya sahip olacak.
MOURİNHO DÜŞÜNMÜYOR
Bursaspor altyapısından çıkan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 1999 doğumlu oyuncu, Bursa'da 77 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer edilen Burak'ın kariyeri beklenen gibi gitmedi. 2022-23 sezonunda Karagümrük, geçen sezon da Sivasspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de de süre alması beklenmiyor.
Listesinde birçok isim bulunan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak'ı gündemine aldı.
Geçen sezonu kiralık olarak Sivasspor'da tamamlayan, genç futbolcunun sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Burak'ın sağ kanadın hem ilerisinde hem de gerisinde oynaması İsmet Taşdemir'in genç futbolcuyu transfer etmek istemesinde büyük etken olduğu ifade edildi.
Muğla ekibinin sağ kanadında yer alan Üzeyir Ergün, Kenan Özer ve Burak Çoban'ın yanına Burak'ın da eklenmesi durumunda Taşdemir Süper Lig'de elinde bol rotasyonlu bir kadroya sahip olacak.
MOURİNHO DÜŞÜNMÜYOR
Bursaspor altyapısından çıkan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 1999 doğumlu oyuncu, Bursa'da 77 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer edilen Burak'ın kariyeri beklenen gibi gitmedi. 2022-23 sezonunda Karagümrük, geçen sezon da Sivasspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de de süre alması beklenmiyor.
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