Bixente Lizarazu: 'Bir yıl daha kal Messi'

Fransız efsane oyuncu Bixente Lizarazu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'ye çağrı yaptı.



Lizarazu yaptığı açıklamada, "Messi'nin sözleşmesini bir yıl daha uzatmasını istiyorum. Onu oynarken izleyebilmek gerçekten büyük ayrıcalık." dedi.



Lizarazu ayrıca, "Lionel Messi tarihin en büyük oyuncusu. En azından son 20 yılın." ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 31 maçta 18 gol ve 17 asist yapma başarısı gösterdi.





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