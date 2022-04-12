"Bitsin artık bu çile!"

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'le 3 yıllık yeni bir projeyi hayata geçirmek adına yola çıkan Galatasaray, sportif, idari, mali açıdan krizler yaşadığı sezonun bitmesini bekliyor.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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'Bitsin artık bu çile!'
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12 Nisan 2022 09:33
Oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da Kulübü'nde artık yeni sezonun bir an evvel bitmesi için artık neredeyse dualar ediliyor.

Transfere 25 milyon euro harcanmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım tarihinin en kötü performansını sergileyip ligde küme düşme hattının çok yakınına kadar geriledi. Şampiyonluk yarışından erken kopan G.Saray, Türkiye Kupası'na da 5. turda Denizlispor'a yenilerek veda etti. Alınan sonuçlar, kadro planlamasındaki hatalar ve beklenen oyunun bir türlü sergilenememesi sonrası Burak Elmas, birlikte yola çıktığı Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti.

TERİM GİTTİ, TORRENT GELDİ AMA...

Terim gönderilmeden önce temas kurulup yardımcı antrenör olarak getirileceği konuşulan Torrent de Sarı-Kırmızılılara katkı sunamadı. G.Saray, İspanyol hoca yönetiminde ligde çıktığı 12 maçta 6 mağlubiyet, 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak hüsran yaşadı. Fatih Terim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitiren Sarı-Kırmızılılar, son 16 turunda eşleştiği Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kalırken rövanşta evinde 2-1 yenilip bu sezon umutlandığı tek kulvardan da elendi. Devre arası transfer döneminde Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran G.Saray, kaleci Pena ve Gomis dışında ihtiyaç duyduğu diğer yerlere beklenen kalitede oyuncu alamadı.



 
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