Bisiklette 2025 yılı planlaması için kurullar toplandı

Türkiye Bisiklet Federasyonunda "2025 Yılı Sezon Hazırlık ve Kurul Başkanları Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bisiklette 2025 yılı planlaması için kurullar toplandı
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12 Aralık 2024 13:53
Türkiye Bisiklet Federasyonunda "2025 Yılı Sezon Hazırlık ve Kurul Başkanları Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı sezon hazırlık çalışmalarının koordine edilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, federasyon başkanı Emin Müftüoğlu, başkan vekili Fikret Hayali, yönetim kurulu üyesi Ercan Okur ve genel sekreter Mehmet Sedat Fırat da katıldı.

Kurul başkanları ve üyeleri ile ilgili kurullardan sorumlu federasyon personellerinin yer aldığı toplantıda, 2025 yılı hazırlık ve planlamaları konuşuldu.

Kurullar, kendi üyeleri ile iki gün boyunca toplantılarına devam edecek.

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