Bir GM: "Zion, NBA'in en iyi bitiricilerinden biri"

İsmini vermeyen bir NBA yöneticisi, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın bir çaylak olmasına rağmen, ligin en iyi bitiricilerinden biri olarak belirtti.



NBA yöneticisi, Williamson'ı Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers yıldızları, Giannis Antetokounmpo ve LeBron James ile aynı sınıfa yerleştirdi. Ancak, hayranların ve analistlerin çoğunun endişesini yineleyen isimsiz yönetici, sakatlıkların Williamson'ın hızlı yükselişini engelleyeceğine olan inancını da dile getirdi:



"Kendisi üçlük çizgisi içinde seçkin bir bitirici olan, özel bir oyuncu. Hücum tarafında, seçkin oranda bir bitiriciliği var. Giannis (Antetokounmpo) ve LeBron'dan (James) sonra, en iyi bitiricilerden biri. Boştaki adamı görebiliyor. Fiziksel olarak çok dominant. Şutu henüz sorun olmamalı, ama göreceğiz. Yine de her zaman sakatlanacağını düşünüyorum."



Williamson, çaylak yılında sadece 24 maç oynamış ve Pelicans formasıyla ortalama 22.5 sayı, 6.3 ribaund ve 2.1 asist kaydetmişti.



