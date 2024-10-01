Bir devir sona eriyor: Andres Iniesta

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Andres Iniesta, 40 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Kariyerine BAE'de devam eden futbolcu, kararını 8 Ekim'de kamuoyuna duyuracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bir devir sona eriyor: Andres Iniesta
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01 Ekim 2024 19:30
İspanya futbol tarihinin efsane isimlerinden Andres Iniesta, futbola veda ediyor...

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; son olarak geçen sezon Emirates Club forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, emekliye ayrılmaya karar verdi.

8 EKİM'DE AÇIKLAYACAK

Iniesta'nın 8 Ekim'de Barcelona'da gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak emekliliğini açıklayacağı ve gelecekte ne yapacağı hakkında konuşacağı öğrenildi.

16 SEZON BARCELONA'DA OYNADI

1996 yılında katıldığı Barcelona altyapısında sırasıyla U16, U19 ve B takımı formaları giyen efsane isim, 2002 yılından 2018 yılına kadar A takımı formasını terletti.

İspanyol isim bu süreçte; 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Kupası ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda tam 38 kupa kazandı. 

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