Bir devir sona eriyor: Andres Iniesta

İspanya futbol tarihinin efsane isimlerinden Andres Iniesta, futbola veda ediyor...



İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; son olarak geçen sezon Emirates Club forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, emekliye ayrılmaya karar verdi.



8 EKİM'DE AÇIKLAYACAK



Iniesta'nın 8 Ekim'de Barcelona'da gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak emekliliğini açıklayacağı ve gelecekte ne yapacağı hakkında konuşacağı öğrenildi.



16 SEZON BARCELONA'DA OYNADI



1996 yılında katıldığı Barcelona altyapısında sırasıyla U16, U19 ve B takımı formaları giyen efsane isim, 2002 yılından 2018 yılına kadar A takımı formasını terletti.



İspanyol isim bu süreçte; 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Kupası ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda tam 38 kupa kazandı.



