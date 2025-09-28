Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Yüzbaşı Burak Uluçay kazandı.

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Kutlu" isimli atıyla Yüzbaşı Burak Uluçay kazandı.Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dereceye giren biniciler belli oldu.Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışmada biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı."Kutlu" isimli atıyla baraj parkurunu 40.90 saniyede tamamlayan Yüzbaşı Burak Uluçay, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.Mert Kırık "Caltra Cool Quest" adlı atıyla ikinci sırayı alırken, "Aurore Du Noyer" isimli atıyla mücadele eden Barkın Aydın ise üçüncü oldu.Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.Organizasyonun 3 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olduğunu aktaran Özel,değerlendirmesinde bulundu.