26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da başladı

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi 6. ayak yarışmaları, Ankara'da start aldı.

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi 6. ayak yarışmaları, Ankara'da başladı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde yapılan yarışmalar, 3 gün sürecek.

Ankara Atlı Spor Kulübü Müdürü Ayşegül Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binicilik sporuna ilgi duyan herkesi yarışmaları izlemeye beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın engel atlamanın en prestijli yarışmalarından biri olduğunu aktaran Bilgin, "Biniciler, 3 gün boyunca 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalışacak. Birçok kulüpten yarışmalarda 110 at koşacak. Güzel bir hafta sonu olacak. Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri pazar günü verilecek." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
