Bilyoner, Galatasaray formasının sağ kolunda desteğine devam ediyor

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner ile Türk sporunun en seçkin ve köklü kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü arasındaki iş birliği sürüyor. Bilyoner, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'a 2024-25 sezonunda da forma kol sponsoru olarak destek veriyor.

Haber; Sporx.com
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Bilyoner, Galatasaray formasının sağ kolunda desteğine devam ediyor
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05 Temmuz 2024 13:58
Kulüplerin, liglerin, federasyonların ve sporcuların yanında olarak spordan kazandığını yine spora yatıran Bilyoner ile geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı arasındaki sponsorluk anlaşması devam ediyor. Bilyoner, 2024-25 sezonunda Türk sporunun lokomotiflerinden Galatasaray Futbol Takımı'na forma sağ kol sponsoru olarak katkı sağlamayı sürdürecek.

Bilyoner, son yıllarda Galatasaray Spor Kulübü ile iş birliğini güçlendirdi. Eylül 2023'te Galatasaray Futbol Takımı'nın bahis sponsoru, Galatasaray Basketbol Takımı'nın da hem şort hem bahis sponsoru olarak anlaşma gerçekleştirmişti. 2024'te formasında Bilyoner'e yer vermeye başlayan Galatasaray Futbol Takımı, iş birliği kapsamında yeni sezonda Bilyoner logosunu formanın sağ kolunda taşıyacak.

Bilyoner, Galatasaray ile yol arkadaşlığı yaparak kulübün başarısına katkı sağlarken spor sektörünü de büyütmeyi amaçlıyor. Bilyoner ayrıca, iş birliğine renk katma hedefiyle sahada düzenlediği etkinliklerle taraftarlara sporu ve eğlenceyi buluşturan eşsiz deneyimler sunuyor. İki kuruma da fayda sağlayan uyumlu iş ortaklığının, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi hedefleniyor.





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